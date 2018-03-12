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Общество

Чем привлекает питерский трейл

Фото:whitenight.run/2017
Лето уже не за горами и куда отправиться отдыхать – об этом стоит задуматься уже сегодня. Марафонец, идейный вдохновитель и главный организатор трейла "Белая ночь" Юрий Строфилов приглашает в Сестрорецк – идеальный город для первого любительского массового старта.
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Юрий уверен, что атмосферу белых ночей в полной мере передает только Сестрорецк. Сам он недавно переехал сюда жить и, может, именно поэтому приглашает всех желающих на берег Финского залива принять участие в самом романтическом петербургском забеге.

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"Красота неземная: белые ночи, солнце садится прямо в воду, широченный пляж, плотный песок, живописные камни. Мне захотелось показать эту красоту людям. Цель трейла "Белая ночь" не столько спортивная, сколько эстетическая. В Петербурге, я уверен, более красивого места для пробежки не существует", – говорит Юрий Строфилов.

Организаторы забега дают шанс всем – и новичкам, и бывалым. Старт проходит в полночь, а дистанций две – 10 и 20 километров. Причем, можно бежать, а можно идти.

Фото:whitenight.run/2017

"Если вы не уверены, что сможете пробежать 10 км, всегда можно перейти на шаг и составить компанию специалистам по скандинавской ходьбе, оставаясь при этом в беговом зачете, конечно. А можно сразу начать со скандинавской ходьбы и просто окунуться в атмосферу соревнований", - рассказал марафонец в интервью порталу "Санкт-Петербург.Ру".

"Белая ночь" – пробег с легко дозируемыми нагрузками. Для новичков это отличная возможность попробовать себя.

После забега всех его участников ждет большая развлекательная программа: феерическое шоу с огнем и лошадьми, жонглерами, музыкой, танцами, мастер-классами по капоэйре и игре на барабанах.

Фото:whitenight.run/2017

Еще один сюрприз – пижамный забег. "Это фановый забег на два километра. Обязательно приходите в пижамах. Что касается других флешмобов, то мы организуем мастер-класс по скандинавской ходьбе – возможно, даже с участием Марко Кантанева (основатель школы скандинавской ходьбы)", – рассказал Юрий.

Фото:whitenight.run/2017

В этом году лимит участников будет увеличен до полутора тысяч человек. На всем протяжении трассы будут дежурить волонтеры и врачи скорой помощи. В стартовом городке развернут пункты питания с живым огнем и теплыми напитками. Для подтверждения своего участия в трейле необходима только медицинская справка.

Фото:whitenight.run/2017

Организаторы забега позиционируют свое мероприятие как экологическое. Они уделяют особое внимание выбору используемого снаряжения, уборке после себя и  привлечению людей к проблеме загрязнения Финского залива.

Фото:whitenight.run/2017

Автор: Александр Комаров12 марта 2018, 19:27

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