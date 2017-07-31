7 самых интересных мероприятий августа

Как провести последний месяц лета, чтобы впечатлений хватило до следующего сезона? Редакция Dni.ru составила список главных событий в Москве: от больших гастрофестивалей до международных соревнований на летающих утках.

Фестиваль "О, да! Еда!"

В начале августа на территории парка "Сокольники" состоится одно из крупнейших гастрономических событий этого лета. На площадке развернется сразу несколько концептуальных зон: гастрономический театр с соревнованиями ведущих шефов Москвы, фермерский рынок, поляны для пикника, лекторий, где можно послушать выступления ведущих лиц ресторанной индустрии. Плюс, площадки для встреч-дегустаций с вкусными подарками от спонсоров и даже летний кинотеатр. Для детей здесь также предусмотрены интерактивные развлечения, а у взрослых будет возможность познакомиться с массой ресторанных проектов города сразу.

Дата: 5-6 августа.

Адрес: парк Красная Пресня.

Вход: бесплатный.

Фестиваль "ЗОЖ 2.0 Перезагрузка"

В музее-заповеднике "Царицыно" за первые выходные августа будут презентованы сразу 20 популярных видов спорта. Профессиональные тренера устроят для посетителей экскурс по каждому интересующему направлению, а специально для детей группа специалистов устроит тестирование, которое определит их предрасположенность к тому или иному виду спорта. В планах на эти два дня: трейл-забег, мастер-классы по йоге, фитнесу и кросс-фиту, открытые соревнования по лыжным гонкам на особом тренажере; скандинавская ходьба, батуты и выступления на них, обучение катанию на роликах и многое другое.

Дата: 5-6 августа, 12:00–20:00.

Адрес: музей-заповедник "Царицыно", ул. Дольская, д. 1..

Вход: бесплатный, но необходимо зарегистрироваться на сайте Фестиваля.

"Бал цветов"

На Тверской площади состоится грандиозный бал в честь завершения фестиваля "Московское лето". Профессиональные танцоры смешаются с публикой и будут не только демонстрировать свое мастерство, но и обучать ему всех желающих. Рекомендуется приходить в соответствующем наряде, но, даже если его нет, вам здесь бесплатно выдадут какой-нибудь бальный аксессуар. А главным зрелищным моментом дня станет дефиле, на котором флористы покажут уникальные платья из живых цветов.

Дата: 6 августа, с 15:00 до 18:00

Адрес: Тверская площадь

Вход: бесплатный.

Red Bull Flugtag 2017

Пожалуй, самое безумное мероприятие нашего списка состоится на Гребном канале в середине августа. Специально для него машиностроители-приколисты создадут всевозможные летательные аппараты и опробуют их в действии. При этом главное правило – работать они должны только на человеческой тяге, без мотора, пружин и прочих вспомогательных механизмов. А победит тот, кто пролетит дальше и вызовет самый большой эмоциональный отклик у толпы. Запускать аппараты будут с 6-метровой рампы, построенной над водой. Такой "День полетов" еще с 1991 года традиционно проводится в Австрии. И там, и у нас конструкции-участники как правило представляют собой героев мультфильмов и фантастических персонажей, вплоть до гигантской надувной уточки.

Дата: 13 августа, 12:00–18:00

Адрес: Гребной канал, ул. Крылатская, д. 2.

Вход: бесплатный.

Международный фестиваль фейерверков "Ростех"

Лучшие пиротехники со всего мира соберутся в Москве на грандиозное двухдневное шоу. В мастерстве создания небесного перфоманса будут соревноваться 8 команд из восьми стран. В первый день, 19 августа, выступят профессионалы из Австрии, Армении, Румынии и Японии, а 20-го – из Бразилии, Китая, Хорватии и России. Каждой из них на представление будет отведено по 9 минут. Нашу страну представят мастера из Петербурга, именно они в свое время исполняли впечатляющее фейерверк-шоу в честь 850-летия Москвы и 300-летия Петербурга. Также у фестиваля есть дневная программа: будут соревнования по воркауту, стритболу и аквабайку пройдут поэтические состязания, мастер-классы и книжная ярмарка, а в 18:30 начнутся концерты звезд эстрады. Начало самих фейерверков заявлено в 21:00.

Дата: 19–20 августа, 12:00–22:30.

Адрес: ул. Борисовские пруды.

Вход: по билетам от 400 до 3000 рублей.

Фестиваль мороженого и сладостей "Лакомка"

Сотни сортов сумасшедшего и просто вкусного мороженого можно будет попробовать в "Сокольниках" на специальном тематическом фестивале. Мороженое черного цвета или из риса, козьего молока и даже чернослива – любители необычных вкусов обязательно найдут здесь для себя что-нибудь интересное. Помимо этого, тут будут продаваться всевозможные экзотические и домашние сладости, а в качестве фонового развлечения пройдут выступления музыкантов, театральные представления, конкурсы и спортивные игры, квесты и мастер-классы.

Дата: 19–20 августа, 10:00–22:00.

Адрес: ул. Сокольнический вал д. 1, стр. 1.

Вход: бесплатный.

Выставка-дегустация Craft Depot Fest 2017

Главное событие крафтовой культуры этого лета состоится на дизайн-заводе "Флакон": сюда съедутся представители 76 лучших крафтовых пивоварен со всего мира. Конечно же, со своей продукцией – в программе заявлено более 230 уникальных сортов пива. И главное – все это будет проходить в формате безлимитной дегустации: гость платит только за вход, а все образцы крафта в ходе мероприятия пробует бесплатно. В дополнение ожидается масса тематических активностей (от лекций пивоваров до презентации нового журнала и авторских сортов пива), насыщенное музыкальное сопровождение, food market, выставка кастомных авто. Публика собирается стильная и гастрономически образованная, а, помимо программы для взрослых, тут будут устроены и развлечения для детей.

Дата: 26 августа, с 12:00 до 23:00.

Адрес: дизайн-завод "Флакон", Большая Новодмитровская улица, д. 36.

Вход: по билетам от 1500 рублей.