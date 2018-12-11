Путин вспомнил слова Солженицына о Боге

В центре Москвы состоялось приуроченное к столетию со дня рождения Александра Солженицына открытие памятника писателю. Указ о праздновании этой даты еще в 2014 году подписал президент России Владимир Путин. На церемонии российский лидер открыл наугад страницу книги трудов Солженицына и прочел:"Не в силе Бог, а в правде", передает сайт "ТВ Центр". "Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа были наполнены и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество", – отметил Владимир Путин.