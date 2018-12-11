Правозащитницу Алексееву похоронят в Вашингтоне

Правозащитницу Людмилу Алексееву, которая 8 декабря умерла в возрасте 91 года, похоронят в США. "В Москве состоялось прощание, а похороны пройдут на кладбище церкви Сент-Джон в Вашингтоне. Там похоронены ее мама, муж и старший сын", – цитирует сетевое издание m24.ru ее сына, профессора Университета Индианы в Блумингтоне Михаила Алексеева. Ранее правозащитницу планировали кремировать, а прах захоронить в семейной могиле.