Российские таможенники заставили китайца заплатить 29 тысяч рублей за лапшу

В аэропорту Екатеринбурга таможенники обнаружили у гражданина Китая 145 килограммов лапши. Продукты были упакованы в четыре сумки, tagilcity.ru.
Мужчине пришлось уплатить пошлину на 95 килограммов лапши в размере 29 тысяч рублей. Дело в том, что по правилам ЕАЭС, через границу можно перевозить не более пяти килограммов продуктов для личного пользования.
Жена рассказала о том, как родные переживают обвинения спортсмена
Голливудские актеры никак не могут развестись
Наследники поделились планами на зиму
Инициатива до глубины души возмутила скандальную звезду