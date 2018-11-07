Российские таможенники заставили китайца заплатить 29 тысяч рублей за лапшу

В аэропорту Екатеринбурга таможенники обнаружили у гражданина Китая 145 килограммов лапши. Продукты были упакованы в четыре сумки, tagilcity.ru.

Мужчине пришлось уплатить пошлину на 95 килограммов лапши в размере 29 тысяч рублей. Дело в том, что по правилам ЕАЭС, через границу можно перевозить не более пяти килограммов продуктов для личного пользования.