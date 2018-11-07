Российские войска химической защиты взяли под контроль сирийский Идлиб

Расчеты российских войск химической защиты ведут постоянный мониторинг ситуации в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передает сайт "ТВ Центр". По данным разведки, именно здесь боевики планируют устроить провокацию – применить отравляющие вещества, чтобы обвинить в произошедшем законные власти страны. Российские специалисты располагают техническими средствами, которые должны позволить своевременно обнаружить опасность и отреагировать на нее.