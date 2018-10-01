В России начался осенний призыв. На военную службу должны отправиться 132,5 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В скором времени новобранцев обеспечат военной формой, передает Пятый канал.

Число попавших под осенний призыв россиян в 2018 году сократилось на 1,1%. В прошлом году в период осеннего призыва ряды вооруженных сил пополнились 134 тысячами человек.