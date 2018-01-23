Опасный контент в Сети заблокируют максимально быстро

Роскомнадзор может получить право внесудебной блокировки сайтов, содержащих опасную информацию для несовершеннолетних, которая может побудить детей и подростков к совершению противоправных действий. Соответствующие положения содержатся в законопроекте, разработанном вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.



Один день на удаление

В настоящее время в российском правовом поле установлен срок в три дня на удаление опасного контента. Однако парламентарий отметила, что после этого появляются так называемые зеркала (копии сайтов). Разработанный депутатом нормативно-правовой акт предлагает удалять их за один день.

Также документ устанавливает форму взаимодействия правоохранительных органов и Роскомнадзора: незамедлительное уведомление о появлении деструктивного контента, несущего в себе опасность для жизни несовершеннолетних и побуждающих их к совершению противоправных деяний. По словам Яровой, это даст возможность оперативно выявлять лиц, совершающих преступные действия, быстро их пресекать и эффективно реализовывать комплекс профилактических мер.

Вице-спикер нижней палаты парламента отметила, что уже принятые депутатами меры по защите от склонения детей к суициду продемонстрировали свою эффективность и дали возможность предупреждать подобные преступления. Яровая напомнила о вступлении в силу нормы об уголовной ответственности за склонение или вовлечение детей в совершение противоправных деяний. Однако в то же время депутат подчеркнула, что сейчас эта норма не имеет зеркального отражения в законе об информации, информационных технологиях и о защите информации.





Механизм эффективного противодействия

Произошедшие недавно трагедии в школах Перми, Улан-Удэ и Челябинской области показали жизненно важную необходимость скорейшего устранения проблемы в нормативно-правовой базе, уверена Яровая. "Мы предлагали такой подход, но у некоторых ведомств были сомнения по данной позиции", – обратила внимание парламентарий.

Задача депутатов, подчеркнула вице-спикер нижней палаты, – пресекать любое преступное навязывание несовершеннолетним опасных для жизни действий, а не ситуативно реагировать на возникающие ситуации.

"Мы обязаны пресечь саму вероятность совершения таких преступлений в отношении детей, "зомбирования" лжеромантикой преступлений и дать правоохранителям и уполномоченным органам эффективный механизм противодействия и, главное, упреждения такой угрозы", – убеждена она.





Помощь родителям

Быстрая блокировка сайтов с деструктивной информацией поможет родителям защитить детей от опасности, которую несет незаконный контент. Так прокомментировал инициативу Ирины Яровой ее коллега по нижней палате парламента, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин. "Я не сторонник полностью закрывать детей от Интернета, но семьи должны быть уверены, что дети не увидят опасную для их психики информацию", – цитирует депутата "Парламентская газета".

Защита несовершеннолетних от вредоносной информации будет обсуждаться депутатами от "Единой России", заявил первый замруководителя парламентской фракции партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев. "У нас есть для этого экспертные площадки: Экспертные советы, Координационный совет по вопросам законодательства. Всесторонне обсудим. А также изучим опыт других стран, послушаем мнение экспертов, специалистов. Будем принимать взвешенное решение", – сказал он.



Инициированный Яровой законопроект уже направлен для предварительного согласования в Роскомнадзор, Минюст, Минобрнауки, Генпрокуратуру и МВД. Ожидается, что обсуждение нормативно-правового акта станет одной из тем заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей, формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни. Мероприятие состоится 25 января.

Трагедии в школах

Законопроект о максимально быстрой блокировке опасного контента стал ответом на прокатившуюся по России волну преступлений в школах. Так, 15 января в одном из образовательных учреждений в Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе ученики младших классов и защищавший их педагог.





Спустя несколько дней еще одно происшествие, на этот раз в микрорайоне Сосновый бор столицы Бурятии Улан-Удэ. По данным Следственного комитета, ученик девятого класса бросил бросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, а затем напал на школьников и преподавателей. Пострадали семь человек.

Наказание для создателей "групп смерти"

В мае прошлого года нижняя палата парламента приняла в третьем чтении закон об уголовном наказании за склонение детей к суициду и вовлечение их в так называемые группы смерти в социальных сетях. В начале июня нормативно-правовой акт подписал президент Владимир Путин.

В соответствии с документом, совершившим подобное преступление будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Закон вводит в Уголовный кодекс три новых статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

