Главу государства обстреляли на въезде в Кремль

В январе 1969 года младший лейтенант Виктор Ильин расстрелял у стен Кремля из двух пистолетов кортеж генерального секретаря СССР Леонида Брежнева. Материалы следствия по делу составили 24 тома, однако до сих пор в случившемся остается много темных пятен, которые создали благодатную почву для появления различных спекуляций и теорий заговора.



Вооружен и непредсказуем

Ильин дезертировал из воинской части под Ленинградом 21 января 1969 года. С собой он взял два пистолета Макарова и четыре обоймы, полные патронов. Ильин прилетел в Москву в аэропорт Внуково и сумел свободно покинуть здание. Дезертир знал: генсек СССР Брежнев планирует встречать во Внуково советских космонавтов – Бориса Волынова, Владимира Шаталова, Евгения Хрунова и Алексея Елисеева. После этого все вместе они должны направиться в Дворец съездов в Кремль.

Планы злоумышленника нарушил перенос даты с 21 на 22 января. Чтобы где-то скоротать ночь, дезертир отправился на ВДНХ к родственникам. Те ничего не заподозрили. Правоохранительные органы между тем уже вели розыск Ильина. Ленинградские чекисты отправили ориентировку московским коллегам: одет в офицерскую шинель и вооружен. И еще одно: непредсказуем.

Но найти дезертира в Москве 22 января 1969 года оказалось делом крайне сложным. По всему маршруту следования кортежа было множество людей. Розыск злоумышленника могла бы облегчить фотография, но по каким-то причинам правоохранительным органам ее никто не предоставил. Почему? Вопрос, который так и остался без ответа.





Стрельба у Боровицких ворот



У своего родственника, работавшего в милиции, Ильин одолжил форму сержанта. К 11 часам он прибыл на Красную площадь, где околачивался до обеда. Никаких подозрений у стражей порядка облачившийся в милицейскую форму дезертир не вызвал.

С Красной площади он спустился на Кремлевскую набережную. Дезертир присматривался и выбирал лучшую точку для стрельбы. Наконец, наиболее удобная позиция была найдена у Боровицких ворот, где скорость движения автомобилей и расстояние до кортежа главы государства будет минимальным.

Злоумышленник решил прикинуться одним из милиционеров, направленных для охраны правопорядка у Кремля. Как гласит официальная версия, дезертир оказывается между двумя подразделениями, сотрудники которого не знали друг друга в лицо. Поэтому в группе "А" решили, что Ильин является сотрудником группы "Б", и наоборот.





Примечательно, что подозрений у, казалось бы, бдительных оперативников не вызвал даже тот факт, что их "коллега" одет в осеннюю шинель. И это в лютый январский мороз.

Как только в толпе заговорили о приближении кортежа, Ильин поспешил на выбранную для стрельбы позицию. Первым появился эскорт из мотоциклистов, затем – автомобиль с космонавтами. Когда вторая машина поравнялась с дезертиром, он открыл огонь, полагая, что в ней находится Брежнев.

Но генсека в автомобиле не было. Ильин между тем успел высадить две обоймы и смертельно ранить водителя. По трагическому стечению обстоятельств, находившийся за рулем транспортного средства старший сержант Илья Жарков работал последний день перед уходом на пенсию. Пуля досталась и одному из мотоциклистов эскорта, но рана, к счастью, оказалась не смертельной.

Где же находился генеральный секретарь? По официальной версии, он ехал в пятой машине. А вот по поводу того, в какие ворота въезжал глава государства, до сих пор ведутся споры. Одни утверждают, что Брежнев, как и планировалось, попал в Кремль через Боровицкие ворота. Другие – что генсек въехал через Спасские ворота на Красной площади.

Но даже если правы сторонники первой версии, то дождаться автомобиля главы государства Ильин все равно не успел: подбежавший младший лейтенант мгновенно сбил его с ног. Террорист потерял сознание. Но и здесь, как говорится, не все однозначно. По одной из версией, сознание дезертир потерял из-за того, что на него наехал мотоциклист, а люди в штатском быстро скрутили преступника. Собравшаяся же в тот день у стен Кремля толпа зевак даже не поняла, что произошло.





Теории заговора

Несостыковки в истории с покушением на генсека породили у неравнодушной публики закономерное желание к поиску "тайных сил" в этой истории. По одной из версий, Ильин был лишь исполнителем, тогда как заказчиком убийства Брежнева был главный партийный идеолог Михаил Суслов, которого многие за глаза называли серым кардиналом Кремля. Якобы на одном из допросов Ильина, который проводил лично глава КГБ Юрий Андропов, злоумышленник заявил, что место "дорогого Леонида Ильича" мог бы занять Суслов, который, как полагали многие, на голову превосходил генсека в интеллектуальном плане. Но дезертиру вряд ли бы поверили, даже если бы он прямо назвал партийного идеолога заказчиком покушения.

Другие в попытках найти истинную подоплеку случившегося указывают на роль в этой истории главы КГБ Юрия Андропова. Совпадение или нет, но именно после покушения на Брежнева роль и влияние чекистов во внутриполитической жизни страны начали резко расти. По одной из версий, Андропов, стремившийся к власти, выбрал Ильина в качестве инструмента.

Покушение на главу государства должно было привести к резкому усилению роли КГБ, а значит, и повышению партийного и государственного веса руководителя Комитета госбезопасности. При этом сам Брежнев не должен был пострадать. Возможно, генсек в тот злополучный день действительно въезжал не через Боровицкие, а через Спасские ворота: уговорить главу государства поменять маршрут мог сам Андропов.

Такая версия вполне объясняет, почему Ильина не могли поймать после бегства из части: он был нужен для конкретного дела, поэтому его не трогали.





Удобный сумасшедший

Моратория на смертную казнь в СССР не было, поэтому с учетом содеянного незадачливому преступнику могла грозить высшая мера. Ильину предъявили обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса: попытка теракта, убийство, хищение оружия, дезертирство и организация и распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй.

Однако в марте 1970 года преступника освободили от уголовной ответственности. По официальному заключению врачей он был признан душевнобольным и отправлен в психиатрическую лечебницу. Якобы после удара, от которого Ильин потерял сознание, он пришел в себя и начал нести сущую околесицу про свою принадлежность к династии Романовых и желание поквитаться с советской властью путем убийства главы государства. Подобная одержимость вполне укладывалась в медицинский диагноз "шизофрения".

Имел ли действительно преступник психические отклонения? Трудно сказать. С одной стороны, такое вполне возможно, а с другой – признание Ильина душевнобольным было крайне выгодно государству, которое с легкостью отправляло в психиатрические лечебницы несогласных с "единственно верным и непогрешимым" учением Маркса, Энгельса и Ленина. Возглавлявший партию и государство до Леонида Брежнева Никита Хрущев прямо говорил, что выступать против идей коммунизма могут только умалишенные.

В 1990 году решением Военной коллегии Верховного суда СССР Ильин был освобожден из-под стражи. После распада Союза и наступления эпохи "всеобщего свободомыслия" некоторые журналисты пытались сделать из преступника чуть ли не "народного мстителя". Сам Ильин участвовать в подобном не пожелал. Он уехал в родной Ленинград, ставший спустя год после его освобождения Санкт-Петербургом. В городе на Неве он продолжает тихо, мирно и в полном одиночестве жить и по сей день.

