Украинская актриса раскрыла секреты съемок в порно

Украинская порноактриса устроила пикантный флешмоб в соцсетях. За каждый лайк своего поста девушка рассказывала один интересный факт о работе в индустрии фильмов для взрослых.

Порноактриса из Харькова опубликовала объявление о флешмобе на своей странице в Twitter. Естественно, среди пользователей нашлось немало желающих узнать всю правду о работе в порноиндустрии.

По словам девушки, она снимается лишь в европейской клубничке, поскольку российские студии "обворовывают актеров". Она также подчеркнула, что шансы попасть в эту индустрию у российского или украинского мужчины минимальны. "В Европе свои актеры, которые снимаются постоянно и по несколько лет", – подчеркнула девушка.

А вот к работницам женского пола относятся более лояльно. По словам актрисы, в порно снимаются достаточно много россиянок и украинок. Причем последних гораздо меньше. Также девушка рассказала о том, что попасть в эту индустрию можно с любой внешностью.

"Девушек берут почти всех, даже если они страшные. Обычно такие отсеиваются после пары-тройки видео", – написала она. По словам актрисы, перед съемками все исполнители обязательно сдают анализы на наличие венерических инфекций. И если обнаружится даже банальная молочница, к съемкам не допустят.

То, что в порно снимаются необразованные и глупые - дикий стереотип. В порно снимаются совершенно разные девушки. — Актриса из Эвропы (@privetsuka3) 22 сентября 2017 г.

"Самое страшное перед съемкой – мейкап. Тебя могут накрасить – не то что сниматься не хочется, а жить", – призналась украинка. По ее словам, в приоритете у режиссеров актрисы с детскими лицами.

Однажды мы снимали сцену в ванной и на нас рухнуло зеркало. Было оч эпично, учитывая,что за окном ливень и гроза, а вся ванная в крови — Актриса из Эвропы (@privetsuka3) 24 сентября 2017 г.

При этом в Европе, например, силиконовая грудь не в почете, а для карьеры в США выгоднее, чтобы ее размер был как можно больше. По словам актрисы, все сцены в клубничке тщательно подготовлены, а позы выбраны исключительно из соображений визуального эффекта, а вовсе не для удовольствия или удобства самих участников съемки.