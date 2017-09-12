В Москве побит вековой температурный рекорд

В сентябре 1909 года в Москве было +27,4 градуса, в этом же месяце в 1932-м – +26,4. Максимальные значения температуры в Москве 12 сентября 2017 года станут известны позже.

"Ситуация несколько изменилась, но рекорд сегодня будет. Уже сейчас осталось буквально 0,3 градуса до рекорда 1932 года. Сейчас температура уже 26,1 градуса, рекорд был в 1932 году – тогда температура достигала 26,4. Так что рекорд будет побит. Единственное, мы сдвинулись на день, рекорд мы получим уже сегодня, а не завтра. По прогнозу, температура возрастет до 27 градусов", – рассказал специалист центра погоды "Фобос" утром 12 сентября.

Стоило эксперту это произнести, как через короткое время Москва действительно побила высший температурный показатель, установленный 12 сентября 1932 года. Столичные синоптики уже зафиксировали 26,5 градуса – что на одну десятую градуса выше, чем 85 лет назад. Окончательные значения сегодняшних температур метеорологи смогут сообщить после 21:00, когда будут обработаны все полученные данные.





Сообщается, что в 15:00 на ВДНХ было ровно +26 градусов. Автоматическая метеостанция, расположенная у станции метро "Киевская", по состоянию на 14:15 зафиксировала +26,5. По данным синоптиков, летним теплом столица обязана азорскому антициклону.