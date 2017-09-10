В Москву вернулось лето

С радостной для жителей и гостей Москвы новостью выступил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что в столицу пришла вторая волна бабьего лета и хорошая погода продлится неделю.

Вторую волну бабьего лета, пришедшую в Москву, можно назвать особенной благодаря ее повышенной интенсивности и продолжительности. Отклонение от климатической нормы достигнет девяти градусов, а теплые и солнечные дни обещают радовать жителей столицы целую неделю.

При этом вернувшееся лето будет разбито на два этапа. "Сначала настоящее жаркое, а потом умеренное бабье лето", – цитирует ТАСС метеоролога. Так, в первой половине недели (11,12 и 13 сентября) дневные температуры будут находиться в пределах от 21 до 26 градусов тепла, а ночные – около 15. "В июле самая комфортная погода именно такая", – заметил Вильфанд.

Во второй половине недели (с 14 по 17 сентября) воздух днем прогреваться будет до 16-22 градусов. Однако и это, по сравнению с привычными осенними температурами, можно расценивать как задержавшееся в Москве лето. Особенно это заметно на фоне капризов погоды, от которых страдали гости и жители столицы.

Так, вечером 7 сентября в Одинцовском районе Московской области выпал снег с градом. "Казалось, минуту назад светило солнце, и вдруг внезапно пошел град. Снег быстро засыпал весь капот", – рассказал очевидец.

При этом рост температуры начался еще в субботу, 9 сентября. Одновременно с потеплением стала уменьшаться и вероятность выпадения осадков.