Кто мешает борьбе с псевдобукмекерами
После вывода всех игорных зон за границы населенных пунктов эпидемия игромании, охватившая Россию, пошла на убыль. Но жулики от игорного бизнеса не собираются сдаваться и придумывают все новые и новые способы отъема денег у населения. В последнее время появились букмекерские конторы, работающие под видом приема ставок на изменения курсов несуществующих бирж.
Интересно, что организаторы такого полулегального бизнеса относят свою деятельность к торговле финансовыми инструментами – опционами, векселями и прочими ценными бумагами. Якобы клиенты всего лишь пытаются угадать в режиме реального времени изменения курсов. Правда, при этом есть одна отличительная особенность этого "бизнеса" - псевдобукмекеры предлагают поучаствовать в торгах на биржах, которых не существует. А ставки делаются исключительно в компьютерной программе, которая сама рисует графики подъема и падения виртуальных котировок.
Для того, чтобы пресечь подобные мошеннические схемы в апреле 2017 года группой депутатов "Единой России" в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". В документе как раз идет речь некоторых ограничениях для букмекерских контор и тотализаторов и, кроме того, он учитывает поручение президента, которое он дал два года назад.
Законопроект поддержали в профильном комитете Госдумы, в Министерствах спорта и финансов, а также в Администрации президента. Но в правительстве документ почему-то получил официальный негативный отзыв, хотя по процедуре принятия комментарии от кабмина для этого законопроекта не требуются. "Комсомольская правда" отмечает, что в отзыве на законопроект, призванный положить конец деятельности псевдобукмекеров, нет никакой конкретики, объясняющей, почему правительство не поддерживает прошедший согласование во всех инстанциях законопроект.
Напомним, что на сегодня в России есть только шесть зон, где разрешен игорный бизнес: "Азов-Сити" и "Красная поляна" в Краснодарском крае, "Сибирская монета" на Алтае, "Приморье" и "Янтарная" в Калининградской области. На остальной территории страны игорный бизнес запрещен.
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