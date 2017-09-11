Кто мешает борьбе с псевдобукмекерами

Депутаты из фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий деятельность букмекерских контор и тотализаторов. Документ призван исключить мошеннические схемы, позволяющие принимать ставки на несуществующие события.

После вывода всех игорных зон за границы населенных пунктов эпидемия игромании, охватившая Россию, пошла на убыль. Но жулики от игорного бизнеса не собираются сдаваться и придумывают все новые и новые способы отъема денег у населения. В последнее время появились букмекерские конторы, работающие под видом приема ставок на изменения курсов несуществующих бирж.

Интересно, что организаторы такого полулегального бизнеса относят свою деятельность к торговле финансовыми инструментами – опционами, векселями и прочими ценными бумагами. Якобы клиенты всего лишь пытаются угадать в режиме реального времени изменения курсов. Правда, при этом есть одна отличительная особенность этого "бизнеса" - псевдобукмекеры предлагают поучаствовать в торгах на биржах, которых не существует. А ставки делаются исключительно в компьютерной программе, которая сама рисует графики подъема и падения виртуальных котировок.

Для того, чтобы пресечь подобные мошеннические схемы в апреле 2017 года группой депутатов "Единой России" в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". В документе как раз идет речь некоторых ограничениях для букмекерских контор и тотализаторов и, кроме того, он учитывает поручение президента, которое он дал два года назад.

Законопроект поддержали в профильном комитете Госдумы, в Министерствах спорта и финансов, а также в Администрации президента. Но в правительстве документ почему-то получил официальный негативный отзыв, хотя по процедуре принятия комментарии от кабмина для этого законопроекта не требуются. "Комсомольская правда" отмечает, что в отзыве на законопроект, призванный положить конец деятельности псевдобукмекеров, нет никакой конкретики, объясняющей, почему правительство не поддерживает прошедший согласование во всех инстанциях законопроект.

Напомним, что на сегодня в России есть только шесть зон, где разрешен игорный бизнес: "Азов-Сити" и "Красная поляна" в Краснодарском крае, "Сибирская монета" на Алтае, "Приморье" и "Янтарная" в Калининградской области. На остальной территории страны игорный бизнес запрещен.



