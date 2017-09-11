Ведущий новостей запаниковал перед камерой
На запись попал как раз тот момент, когда ведущий Том Донкин в панике бегает перед камерами, не зная, в какую говорить. При этом его лицо выражает крайнее недоумение.
Через какое-то время Том все-таки находит нужную камеру и невозмутимо произносит: "Здравствуйте и добро пожаловать". И передача пошла в обычном режиме. После публикации на канале YouTube 30-секундное видео пользуется бешеной популярностью. За несколько дней позор ведущего увидели 93 тысячи человек.
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