В Москве побит рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах

Столичные власти отчитались о работе станций по прокату велосипедов. Жители столицы и гости города установили новый рекорд.
По словам руководителя Департамента транспорта Максима Ликсутова, услугой воспользовались порядка двух миллионов раз. В 2016 году на прокатных велосипедах было совершено 1,6 миллиона поездок, передает сетевое издание m24.ru.
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