Как шарлатаны наживаются на доверчивых россиянах

По данным ВЦИОМ, 36% россиян верят, что нечто сверхъестественное витает в воздухе, еще 23% допускают вероятность этого. При этом экстрасенсов россияне не любят, но 49% готовы пойти к экстрасенсу в безвыходной ситуации.

Во времена перестройки в СССР экстрасенсами почувствовали себя десятки человек. Самые успешные гастролировали и собирали стадионы.

Так, Юрий Лонго проводил сеансы "воскрешения" мертвых, демонстрировал пирокинез, телекинез и телепатию. Мастер спорта по тяжелой атлетике Анатолий Кашпировский, по признанию самого целителя, вернул к полноценной жизни 10 миллионов человек. Целитель Петр контактировал с космосом, за что космос подарил ему кота-целителя. Алан Чумак заряжал воду и кремы. Ассирийская царица Джуна вела личные приемы и ее способности исследовали серьезные НИИ. Целители работали с энергиями, лечили на расстоянии и находили в людях сущности в виде коварных злобных гномиков.

Но бум телевизионных целителей прошел. Депутаты приняли законы, регулирующие деятельность экстрасенсов. Тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ, запрещающий рекламу целителей и экстрасенсов. Но в 2007 году указ Ельцина утратил силу и тут же ТНТ – а позже и телеканалы в республиках бывшего СССР – запустил "Битву экстрасенсов".

Теперь финалисты этой популярной передачи берут немалые деньги за частную практику. Так, Михаил Виноградов руководит Центром правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях и берет за прием 12 тысяч рублей. Иранец Мехди оценивает свои услуги в 70 тысяч рублей за час: очередь к колдуну расписана на недели вперед. Александр Литвин пишет книги и ведет интернет-приемы.

Юрист Общества защиты прав потребителей Игорь Зверев считает, что сформулировать, что именно гарантирует услуга экстрасенса, невозможно. Однако услуги целителей все равно подпадают под закон о защите прав потребителей.



"Необходимо заключать договор с исполнителем, четко прописывать цель. Если она не достигнута, то услуга оказана некачественно, а значит, можно требовать как минимум возврата денег. Если исполнитель на это не идет, можно обратиться в полицию, которая возбудит уголовное дело по статье "мошенничество", – советует юрист.

Маг и колдун Юрий Исламов ведет эзотерические семинары и проводит туры по местам силы. Он уверен, что в магии нет ничего сверхъестественного: магия – это та же физика, просто ее законы мало кто знает.

"Я начал читать классические труды по магии и параллельно занимался психологией. В какой-то момент понял, что эзотерика и психология – это одно и то же, они просто описывают жизнь с разных позиций", – цитирует колдуна "Сноб".



По мнению Юрия, в России главное место силы находится на Урале. Это Аркаим. "Энергетика Аркаима очень сильная. Представьте, 30 лет там люди загадывают желания, оставляют частичку своей энергии. Все желания, которые я там загадал, сбылись", – поделился Юрий. "Главное – знать, чего ты хочешь. Тогда вселенная будет пинать тебя к исполнению желаний, и они сбудутся самым неожиданным способом", считает колдун.

"Результат всегда один – люди научаются материализовывать свои желания. Для меня вообще странно, что желания не сбываются. Желания должны исполняться. Вселенная на это и работает. Просто большинство не знает, чего хочет", – утверждает Юрий Исламов.