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В Сети восхитились псом-"мародером"

Фото: GLOBAL LOOK press/Song Qiong
На штат Техас обрушился ураган "Харви", который уже привел к человеческих жертвам и многочисленным разрушениям. Однако американцы тверды в своем стремлении противостоять стихии и теперь у них даже появился символ этой борьбы – пес-"мародер".
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Огромную популярность в Сети получил снимок, на котором по улицам города Синтон бредет пес с целым пакетом собачьей еды в зубах. Комментаторы шутят, что пес очень тщательно приготовился к тому, чтобы переждать ураган в укромном месте и не испытывать проблем с едой. Некоторых беспокоило, что этот пакет собака откуда-то стащила, а значит стала мародером, от которых так сильно страдают разрушенные стихией города.

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Впрочем, ситуация быстро прояснилось – собака взяла пакет со своей собственной едой. Выяснилось, что пса зовут Отис и он принадлежит пятилетнему мальчику, передает РИА Новости. Родители увезли ребенка из города на время урагана, а животное оставили вместе с 65-летним дедушкой хозяина домашнего питомца, которого зовут Сальвадор Сеговия.

Вечером 25 августа мужчина заметил, что его пес сбежал. На утро следующего дня он вдруг обнаружил исчезновения одного пакета с собачьей едой. Мужчина отправился на поиски питомца, а соседи рассказали, что видели его с пакетом в зубах, прогуливающегося по окрестностям. Таким образом, еда досталась именно тому, кому она предназначалась, а собака не мародер, а просто захватила с собой припасов для дальнего похода.

История закончилась благополучно -Сальвадору Сеговии удалось выследить Отиса и вернуть его домой до возвращения внука. По словам мужчины, пес был местной знаменитостью и до того, как прославился на всю страну в интернете. По его словам, собака иногда решает сама сходить в магазин или "за гамбургером".

Отметим, ураган "Харви" пришел в Техас в ночь на 26 августа. Изначально он оценивался специалистами как ураган четвертой категории, однако позже ослаб до уровня тропического шторма. Синоптики попросили американцев не расслабляться, поскольку опасть чрезвычайно серьезного наводнения все равно сохранилась. По имеющимся данным, от урагана погибли три человека, более десяти пострадали, почти 350 тысяч жителей Техаса остались без электричества. Власти считают, что восстанавливать разрушенные стихией города придется годы.

Автор: Геннадий Куприянов27 августа 2017, 17:08
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