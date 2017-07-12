На Москву идет новый ураган

На сайте столичного управления МЧС появилось предупреждение о резком ухудшении погоды "в ближайший час". "Местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе – усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении. Вероятность неблагоприятных метеоусловий в Москве сохранится вечером 12 июля, а также ночью и утром 13 июля.