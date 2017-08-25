Кремль нанял нового борца с вредителями

На территории Кремля появился новый борец с вредителями. Отгонять птиц будет филин.
О приобретении рассказал комендант крепости генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников, передает РИА Новости. По его словам, филин составит компанию соколам и ястребам, которые отпугивают птиц в Кремле эффективнее, чем многие современные шумовые комплексы.
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