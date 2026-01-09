102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый

Сергей Параджанов родился 9 января 1924 года в Тбилиси. Сегодня культовому советскому режиссеру исполняется 102 года – вспомним самые яркие работы мастера.

"Тени забытых предков" (1964)

Первый фильм, который принес Параджанову мировую известность, — «Тени забытых предков». Это фольклорная история любви Ивана и Марички — представителей враждующих гуцульских родов, что делает ее своего рода аналогом Ромео и Джульетты. В этом фильме преобладает визуальная передача и культурный символизм.

Параджанов старался воссоздать быт и традиции гуцулов, тщательно подбирая детали, которые вместе складывались в глубокое кино. Актеры носили старинную одежду, а интерьер был наполнен мелкими предметами быта, найденными режиссером. Этот фильм стал не только художественным произведением, но и важным вкладом в сохранение культурного наследия украинского народа.

"Цвет граната" (1968)

Следующим значимым произведением стал фильм "Цвет граната", основанный на жизни армянского поэта Адама Гаязова. Это один из самых известных фильмов Параджанова, представляющий собой визуальную поэму, наполненную символикой и метафорами.

Фильм не имеет традиционного сюжета; вместо этого он состоит из серии ярких и запоминающихся сцен, каждая из которых отражает внутренний мир поэта на разных этапах его жизни. "Цвет граната" полон художественных образов, зрительного контакта с героями и контрастной палитры. Параджанов черпал вдохновение из армянских миниатюр с религиозными и этническими сюжетами, создавая уникальную атмосферу.

"Плачущая Джоконда" (1977)

В 1977 году Параджанов создал коллаж "Плачущая Джоконда", вдохновленный знаменитой картиной Леонардо да Винчи. Это произведение было создано в тюрьме, где режиссер провел несколько лет. В одном из своих писем друзьям он выразил мысль о том, что Джоконда оплакивала бы его, если бы он умер в заключении.

Идея коллажа появилась случайно: во время тюремных работ Параджанов увидел на спине у одного из заключенных татуировку с изображением Джоконды. Это вдохновило мастера на создание своего произведения. В коллаже минимум деталей: вырезанный фрагмент лица Моны Лизы наложен на её же руку, словно вытирающую слёзы. Двойная золочёная рама была добавлена уже после освобождения режиссера из тюрьмы.

"Юрик" (1983)

Коллаж "Юрик", созданный в послетюремный период, посвящен Юрию Гагарину. В этом произведении фигурка космонавта выносится за пределы рамки — символ того, что Гагарин смог покинуть пределы Земли. На фоне маячат ангелы, что добавляет работе мистического оттенка.

Параджанов собирал свои коллажи из простых элементов, многие из которых находил на свалках. В "Юрике" он использует разнообразные детали: ёлочную игрушку, разноцветные прищепки, куклу и даже блистер с таблетками. Все это упаковано в богатую золочёную рамку, что подчеркивает уникальность и художественную ценность работы.