Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники

В течение новогодних праздников не стоит забывать, что праздничные дни могут принести не только радость, но и неприятные ощущения. Врач-невролог Инна Филатова рассказала о том, какие факторы могут спровоцировать головные боли в это время года.



По словам специалиста, в большинстве случаев (примерно 90%) головная боль возникает без видимых причин и чаще всего связана с головной болью напряжения или мигренью. Эти состояния могут быть вызваны внешними факторами, которые в новогодние праздники накладываются друг на друга, создавая идеальные условия для возникновения дискомфорта.

Одним из основных провокаторов мигрени является нарушение режима дня. Многие люди склонны жертвовать полноценным сном ради подготовки к торжествам. Бессонные ночи и последующие попытки отоспаться сбивают циркадные ритмы организма и влияют на уровень серотонина, что может привести к повышенной возбудимости коры головного мозга и, как следствие, к головной боли.

Не менее важным фактором являются праздничные угощения. Алкогольные напитки, сладости и газировка – все это может стать триггером для головной боли. Особенно стоит быть осторожными с традиционными новогодними блюдами: сыр, шоколад и цитрусовые могут вызывать приступы мигрени у людей, предрасположенных к этому состоянию.

Кроме того, невролог отметила, что яркие фейерверки и мигающие гирлянды также могут стать причиной головной боли. Мигающий свет стимулирует зрительную кору, которая у людей с мигренью уже имеет повышенную активность. Парфюмерия, свечи или хвоя, также могут способствовать возникновению неприятных ощущений.

Инна Филатова подчеркнула, что даже отдых после напряженной работы может привести к мигрени. Часто это происходит в момент, когда человек расслабляется после стресса. Резкое падение уровня стрессовых гормонов может вызвать расширение периферических сосудов и спровоцировать приступ мигрени.