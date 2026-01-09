Названы топ-5 самых востребованных профессий в России

В России наблюдается устойчивый спрос на рабочие специальности. Это подтверждается данными, опубликованными Рострудом.

По информации портала "Работа России", в числе самых востребованных профессий на первое место вышли швеи, за ними следуют водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи.

Швеи занимают лидирующую позицию по количеству вакансий. Наибольшее количество предложений для этой профессии зарегистрировано в Московской области, где швеи составляют 43% от всех вакансий в легкой промышленности. Столица и ее окрестности остаются центром текстильного производства и модной индустрии, где спрос на квалифицированные кадры остается высоким.

Второе место в рейтинге занимают водители автомобилей. Профессия водителя также востребована в ряде регионов, включая Волгоградскую, Московскую и Самарскую области.

Монтажники занимают третью позицию в списке востребованных профессий. Каждый третий запрос на эту специальность поступает из Ленинградской, Амурской и Тюменской областей, а также из Татарстана, Москвы и Краснодарского края.

Электрогазосварщики занимают четвертое место в топе востребованных профессий. Их услуги особенно актуальны в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях, где активно развиваются промышленные проекты. Специалисты этой профессии играют важную роль в различных отраслях, включая строительство и производство.

Замыкают пятерку врачи, что говорит о необходимости в медицинских кадрах в условиях постоянного роста населения и увеличения потребности в медицинских услугах. Врачи востребованы не только в крупных городах, но и в отдаленных регионах, где часто наблюдается нехватка медицинских работников.

По словам Дмитрия Пищальникова, вице-президента "Опоры России", в 2026 году работодатели продолжат проявлять стабильный интерес к рабочим специальностям. Ожидается, что кадровые потребности будут расти в таких сферах, как химическая промышленность, авиация, машиностроение и радиоэлектроника.