Московское метро перешло на усиленный режим работы

Вечером 14 августа столичная подземка перешла на усиленный режим работы. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе метрополитена.
Экстренные меры были предприняты из-за непогоды. "Движение по всем линиям осуществляется штатно", – подчеркнули в организации.
20:50 #мосметро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно— Московское метро (@MetroOperativno) 14 августа 2017 г.
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