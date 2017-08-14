Московское метро перешло на усиленный режим работы

Вечером 14 августа столичная подземка перешла на усиленный режим работы. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе метрополитена.

Экстренные меры были предприняты из-за непогоды. "Движение по всем линиям осуществляется штатно", – подчеркнули в организации.