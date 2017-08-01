Ливни сдвинули срок ремонта улиц в центре Москвы

Очередной этап работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на 1-й Тверской-Ямской улице сдвинулись из-за сильных дождей на один день, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Согласно первоначальному плану, укладка нижнего слоя асфальта должна была быть завершена 1 августа, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями было решено сделать это 2 августа.

