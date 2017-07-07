Модель смыло волной во время съемок
Тони Джордан разместила видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram. В комментариях к ролику она пояснила, что ее коллега Мишель Сартайн во время инцидента сказал ей ни в коем случае не опускать микрофон в воду. По всей видимости, он испугался, что модель могло ударить током. "И спасибо Франку Монтото за то, что он спас мою жизнь", – добавила она.
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