Модель смыло волной во время съемок

Американская модель и телеведущая Тони Джордан рассказала о курьезном случае, который произошел с ней во время съемок на побережье Ибицы в Испании. Она опубликовала отрывок видеозаписи, на котором видно, как ее смыло волной во время репортажа.

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