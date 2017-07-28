Забывчивому велосипедисту вернули потерянные золотые слитки

Житель Берлина забыл под деревом 22 золотых слитка и 3,5 тысячи евро. Курьезный инцидент произошел в немецком Нойкельне.

Как рассказал мужчина полицейским, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил слитки и наличные средства, о которых потом забыл.

Спустя некоторое время сверток под деревом заметил прохожий. Он оказался очень порядочным человеком и сразу отнес находку в правоохранительные органы, сообщает "Газета.ru".

В свертке также были найдены личные вещи, что позволило полиции быстро найти владельца. Отмечается, что честный прохожий не уйдет с пустыми руками. В Германии люди, которые находят утерянные вещи, имеют законное право на 3–5% стоимости находки.

В данном случае вознаграждение может составить до двух тысяч евро. Берлинские власти, со своей стороны, требуют плату за хранение утерянных вещей в размере 10% стоимости находки.

Напомним, ранее в канадском городе Лэнгворд, находящимся в провинции Британская Колумбия, бездомный нашел на улице две тысячи канадских долларов (порядка 1600 долларов США). Несмотря на свое бедственное положение, мужчина не забрал крупную сумму себе, а отнес ее в полицейский участок. Горожане, узнав о таком бескорыстном поступке, в качестве благодарности начали сбор средств на помощь нищему.