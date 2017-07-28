Забывчивому велосипедисту вернули потерянные золотые слитки
Как рассказал мужчина полицейским, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил слитки и наличные средства, о которых потом забыл.
Спустя некоторое время сверток под деревом заметил прохожий. Он оказался очень порядочным человеком и сразу отнес находку в правоохранительные органы, сообщает "Газета.ru".
В свертке также были найдены личные вещи, что позволило полиции быстро найти владельца. Отмечается, что честный прохожий не уйдет с пустыми руками. В Германии люди, которые находят утерянные вещи, имеют законное право на 3–5% стоимости находки.
В данном случае вознаграждение может составить до двух тысяч евро. Берлинские власти, со своей стороны, требуют плату за хранение утерянных вещей в размере 10% стоимости находки.
Was in #Neukölln so alles unterm Baum liegt...— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 27 июля 2017 г.
Ehrlicher Finder gibt Dokumentenmappe mit 3500€ und Gold auf unserem #A55 ab.#Fundbüro
^tsm pic.twitter.com/L7drjlOWWC
Напомним, ранее в канадском городе Лэнгворд, находящимся в провинции Британская Колумбия, бездомный нашел на улице две тысячи канадских долларов (порядка 1600 долларов США). Несмотря на свое бедственное положение, мужчина не забрал крупную сумму себе, а отнес ее в полицейский участок. Горожане, узнав о таком бескорыстном поступке, в качестве благодарности начали сбор средств на помощь нищему.
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