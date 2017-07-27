В День города в Москве поженятся 1,5 тысячи пар

Свыше 1,5 тысячи пар поженятся в День города в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Торжественные церемонии пройдут 8 и 9 сентября. В эти дни в столичных ЗАГСах будет звучать гимн Москвы.

День города является одним из любимых периодов для заключения брака у жителей столицы – в это время улицы украшены, повсюду проходят праздничные мероприятия. Кроме того, вечером 9 сентября городские власти обещают фейерверк.