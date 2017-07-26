СБУ выдворила российскую журналистку

Служба безопасности Украины отчиталась об очередной победе. На этот раз ей удалось справиться с российской журналисткой Марией Князевой, работавшей на ВГТРК. Ее обвинили в "сборе информации о ситуации на Украине", а также в общении с местными СМИ и экспертами.

"Мария Князева была принудительно возвращена на территорию России с запретом въезда на Украину сроком на три года", – цитирует сообщение СБУ "Газета.ru". Некоторые комментаторы пришли к выводу, что в вину Князевой ставится профессиональная деятельность.

