Работу московского велопроката могут продлить до зимы

Руководство сети велопроката в Москве планирует продлить работу сервиса до зимы. Об этом сообщил генеральный директор компании-оператора Глеб Нарожных.

"В последние годы увеличивается количество москвичей, использующих велосипед зимой. Если будет позволять погода, попробуем продлевать период работы сети после 31 октября", – цитирует его сетевое издание m24.ru. К переходу на круглосуточный режим сервис пока не готов, добавил Нарожных.