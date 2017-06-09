Установлена точная причина смерти Виталия Чуркина
"Что касается Чуркина, он умер, и была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья", – цитирует Захарову РИА Новости.
Как сообщали Dni.Ru, Виталию Чуркину стало плохо, когда он находился на рабочем месте в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. К зданию дипмиссии экстренно прибыли сотрудники скорой помощи, которые приняли решение немедленно госпитализировать политика. Когда Чуркина привезли в больницу, он был без сознания и нуждался в сердечно-легочной реанимации. По предварительным данным, у него не выдержало сердце. Судя по всему, дипломат скончался почти сразу после госпитализации.
Виталий Чуркин умер 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН. Чуркин был одной из самых ярких личностей на российской политической арене, что признают даже его оппоненты и недоброжелатели.
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