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Установлена точная причина смерти Виталия Чуркина

Виталий Чуркин. Фото: GLOBAL LOOK press/Albin Lohr-Jones
США передали вдове Виталия Чуркина пакет документов с заключением о причине смерти дипломата. В МИД России подчеркнули, что заключение получила семья, а не российская сторона.
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"Что касается Чуркина, он умер, и была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья", – цитирует Захарову РИА Новости.

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Как сообщали Dni.Ru, Виталию Чуркину стало плохо, когда он находился на рабочем месте в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. К зданию дипмиссии экстренно прибыли сотрудники скорой помощи, которые приняли решение немедленно госпитализировать политика. Когда Чуркина привезли в больницу, он был без сознания и нуждался в сердечно-легочной реанимации. По предварительным данным, у него не выдержало сердце. Судя по всему, дипломат скончался почти сразу после госпитализации. 

Виталий Чуркин умер 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН. Чуркин был одной из самых ярких личностей на российской политической арене, что признают даже его оппоненты и недоброжелатели. 

Автор: Алексей Минин9 июня 2017, 10:23

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