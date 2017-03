США замалчивают причину смерти Чуркина

Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом говорит в Twitter журналист ABC News Дэн Линден.

Сообщается, что это делается в целях соблюдения международного права и протокола. "Как указано в формальных запросах Госдепартамента, дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти", – гласит заявление офиса судмедэксперта.

В свою очередь в российском постпредстве считают. что решение судмедэксперта Нью-Йорка соответствует принципам дипломатического иммунитета. "Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", – цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

NYC Medical Examiner won’t publicly disclose cause of death for Russian Amb. Churkin: "Churkin’s diplomatic immunity survives his death." pic.twitter.com/hLoJH9KNHM