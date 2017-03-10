США замалчивают причину смерти Чуркина

В Нью-Йорке отказались обнародовать причины смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля. Соответствующее поручение отдано юридическим департаментом города.

Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом говорит в Twitter журналист ABC News Дэн Линден.

Сообщается, что это делается в целях соблюдения международного права и протокола. "Как указано в формальных запросах Госдепартамента, дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти", – гласит заявление офиса судмедэксперта.

В свою очередь в российском постпредстве считают. что решение судмедэксперта Нью-Йорка соответствует принципам дипломатического иммунитета. "Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", – цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

NYC Medical Examiner won’t publicly disclose cause of death for Russian Amb. Churkin: "Churkin’s diplomatic immunity survives his death." pic.twitter.com/hLoJH9KNHM — Dan Linden (@DanLinden) 10 марта 2017 г.

Напомним, российский дипломат Виталий Чуркин, 11 лет занимавший должность постпреда России при ООН, скончался 20 февраля в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Как сообщили в российском МИД, Чуркин умер на рабочем месте.

По данным СМИ, он почувствовал себя плохо утром из-за "проблем с сердцем". Его в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц, но спасти дипломату жизнь врачам не удалось.

Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище. Причина смерти выдающегося дипломата официально не называлась. В конце февраля СМИ сообщали о том, что точная причина смерти Чуркина будет установлена через несколько недель, после проведения гистологических и токсикологических анализов. В МИД России выражали надежду, что американская сторона будет уведомлять Москву о результатах экспертиз.