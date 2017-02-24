Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает ТАСС. Церемония проводилась со всеми воинскими почестями. Ранее в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России прошла гражданская панихида. Напомним, российский дипломат скоропостижно скончался на своем рабочем месте в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Президент России Владимир Путин вручил ему орден Мужества посмертно.