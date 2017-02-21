Путин посмертно наградил орденом Виталия Чуркина

Президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда страны при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном сайте Кремля.
Дипломат получил награду за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту представителя России при ООН. Напомним, Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
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