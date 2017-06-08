Условия проведения акции 12 июня были приняты организаторами

Переговоры между мэрией Москвы и организаторами акции 12 июня по поводу проведения в День России шествия и митинга завершены. Инициаторы мероприятия приняли предложение московских властей провести акцию на проспекте Академика Сахарова.

"Вчера, 7 июня мы направили официальное уведомление, удовлетворив все условия, которые они просили в заявке – и звук, и обеспечение безопасности мероприятия, и сопровождение. Не было ни одного вопроса, который мы бы не решили", – прокомментировал окончание переговоров глава столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

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Вместе с тем он отметил, что организаторы выдвинули дополнительные требования – установка экранов.

Как отметил Черников, этот пункт не был согласован исходя из соображений безопасности. Дело в том, что их установка приведет к увеличению плотности людей на ограниченном участке территории, что может угрожать безопасности собравшихся.

"Самое главное, чтобы люди, понимая нашу логику, не оказались заложниками чьих-то непонятных действий. Кто-то из обычного мероприятия пытается создать непонятную игру", – подчеркнул Черников, напомнив о недавних ужасных события в Турине. Тогда во время проведения финального матча футбольной Лиги чемпионов возникла давка. В результате пострадали более 1,5 тысяч человек.

Стоит отметить, что согласованные условия проведения акции 12 июня были изначально предложены мэрией Москвы еще две недели тому назад как компромиссное решение – вместо заявленных изначально планов организаторов провести шествие по Тверской улице.

Мероприятие на проспекте Академика Сахарова продлится несколько часов. Заявленная организаторами численность участников – 15 тысяч человек.

