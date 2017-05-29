В мэрию Москвы подана заявка на проведение акции 12 июня

Блогер Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение акции 12 июня, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова. Ранее глава ФБК заявил, что планирует провести в центре столицы шествие и митинг.

Согласно замыслу организаторов, колонны должны пройти от площади Тверской заставы через Тверскую улицу до Охотного Ряда. Заявленная численность участников – 15 тысяч человек.