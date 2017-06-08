Фестиваль "Времена и эпохи" завершится 12 июня

В День России в рамках фестиваля "Времена и эпохи" всадники Кремлевской школы верховой езды продемонстрируют свое мастерство перед москвичами и гостями столицы. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание" завершится грандиозными празднованиями Дня России в самом сердце Москвы. 12 июня на улицах Тверская и Охотный ряд, а также в Театральном проезде разместятся праздничные площадки, посвященные 12 историческим эпохам: от железного века до середины XX века", – говорится в сообщении.

Среди тематических зон: "Русь и соседи", где зрители смогут погулять по выставке доспехов русских воинов, "Эпоха Петра I", а также площадки, посвященные Отечественной войне 1812 года, истории СССР в 1930-е годы, а также Великой Отечественной войне. Посетителей фестиваля ждут интересные реконструкции и другие интерактивные программы.





Стартуют программы фестиваля в 12 часов дня в Театральном проезде. Изюминкой станут зрелищные выступления команды по военно-прикладным видам конного спорта кавалерийского почетного эскорта президентского полка и Кремлевской школы верховой езды, которая славится своими кавалерийскими традициями. Опытные всадники покажут москвичам и гостям столицы свое мастерство. Особое внимание будет уделено детям: они смогут прокатиться на пони и поучаствовать в познавательных мастер-классах.





"Всадники Кремлевской школы верховой езды трижды за день прогарцуют по Театральному проезду в исторической кавалерийской форме. Они покажут парадную выездку стоя на лошадях, искусство владения оружием на скаку и в конном строю и многое другое. Начало выступлений – в 13:30, 16:00 и 19:20. Детские занятия на этой площадке будут идти до 20:00", – сообщили в оргкомитете. Кроме того, все желающие смогут посетить открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", а также выставочную экспозицию Третьяковской галереи, посвященную искусство XX века.





Фестиваль "Времена и Эпохи. Собрание" открылся в Москве 1 июня. На него съехались более 10 тысяч реконструкторов и участников со всего мира. На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города воспроизведены 12 эпох, среди которых Железный век, Античность, Петровское время, 1812 год, Крымская война. Фестиваль проходит в седьмой раз.

Идея фестиваля – собрать в столице все лучшее из мира реконструкции со всего света. Разные эпохи переплетаются на улицах и в парках в единое историческое представление. Москвичи и туристы гуляют по центру от одной эпохи к другой. Каждый день фестиваль удивляет зрителей яркой культурно-развлекательной программой.

