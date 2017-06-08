В Китае умерла панда-долгожительница

Старейшая самка бамбукового медведя скончалась в городе Чэнду (Китай). Она проживала в исследовательском центре по разведению больших панд.

В этом году панде по кличке Сусу исполнилось 34 года. В "переводе" на человеческую жизнь это равносильно примерно 104 годам. Несмотря на усилия врачей, спасти заболевшего медведя не удалось.

Известно, что в последнее время у Сусу были проблемы с сердечно-сосудистой системой и печенью, а также высокое давление, передает ТАСС. В зоопарк города Чэнду животное попало в 1986 году, его нашли травмированным в лесу. Медведя удалось спасти. Однако Сусу ослепла на один глаз.

Отметим, большая панда считается неофициальным символом Китая. Эти медведи находятся под защитой государства, поскольку относятся к исчезающим видам. В природе осталось около 1,6 тысячи этих животных.

В основном такие панды обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных зоопарках и питомниках содержатся примерно 180 особей.

Напомним, нетипичный для панд случай произошел в феврале этого года на юго-западе Китая. Там бамбуковый медведь напал на деревенскую козу и съел ее.