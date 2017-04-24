Разозлившийся детеныш панды укусил девушку
По всей видимости, панда оказалась недовольна вмешательством в личное пространство и в отместку схватила зубами девушку за волосы. Впрочем, той довольно легко удалось высвободиться.
Selfie'den hoşlanmayan sevimli panda �� pic.twitter.com/KXdPxLxMS7— Habertürk (@Haberturk) 24 апреля 2017 г.
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