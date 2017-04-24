Разозлившийся детеныш панды укусил девушку

В Сети появилось видео "нападения" панды на неосторожную туристку, которая подошла слишком близко ради совместной фотографии. С учетом внешности и специфики движений "агрессора" никаких других эмоций, кроме умиления, этот ролик не вызвал.

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