Дизайн этикетки влияет на вкус вина

Чтобы вино лучше продавалось, на этикетке следует указывать год урожая и описывать вкус содержимого. В результате покупатель с большим доверием относится к такому вину и заранее готов почувствовать его определенный вкус.

Исследование провели учёные из университета Аделаиды. В ходе работы эксперты пришли к выводу, что покупатель скорее выберет на витрине бутылку вина с подробным описанием вкуса и урожая, чем неинформативную этикетку с указанием лишь производителя и названия.

В исследовании приняли участие 126 добровольцев. Им предстояло выбрать вино, руководствуясь информацией на этикетке. При этом во все бутылки вино было налито одно и то же. Но на одной этикетке был лишь логотип и название, на второй краткое описание продукта, а вот третья этикетка подробно описывала происхождение и преимущества продукта над другими.

Оказалось, что покупатели в основном брали с витрины вино, этикетка которого содержала все возможные подробности о налитом в бутылку продукте. По мнению экспериментаторов, этот вывод должен дать определенную пищу для размышлений современным маркетологам.

Как сообщали Dni.Ru, ранее ученые из Университета Оксфорда и Университетского колледжа Лондона установили, что употребление спиртного даже в небольшом количестве вызывает повышенный риск резкой деградации когнитивных способностей. С 1985 по 2015 годы ученые оценивали влияние социально-экономических факторов на здоровье. В начале средний возраст участников эксперимента составлял 43 года. При этом ни один из них не страдал алкоголизмом.

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