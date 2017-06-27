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Тесака признали виновным в нападении на людей

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Суд столицы признал националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, виновным в нападении на людей. Как говорится в приговоре, Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признаком национальной принадлежности, передает "Газета.ru".

Гособвинитель попросил приговорить Тесака к 11,5 года тюрьмы. Ранее Марцинкевичу были предъявлены обвинения по статьям "Разжигание межнациональной розни", "Разбой", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".

27 июня 2017, 16:25

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