Тесака признали виновным в нападении на людей

Суд столицы признал националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, виновным в нападении на людей. Как говорится в приговоре, Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признаком национальной принадлежности, передает "Газета.ru".

Гособвинитель попросил приговорить Тесака к 11,5 года тюрьмы. Ранее Марцинкевичу были предъявлены обвинения по статьям "Разжигание межнациональной розни", "Разбой", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".