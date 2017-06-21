Сексуальная телеведущая из Германии поразила россиян
Родившаяся в 1985 году в Ленинграде Палина свою карьеру начала в 2009 году. По 2011 год она вела MTV Home на MTV Germany. Начиная с 2011 года Палина Рожински – обворожительная ведущая музыкальных программ на VIVA Germany. С 2012 года сексапильная немка русского происхождения является моделью Otto GmbH и Adidas.
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I'm blue da ba dee da ba di #privetARD #confedcup #stpetersburg
Работать с камерой Палине не привыкать. В ее послужном списке 12 фильмов, в которых она задействована как актриса.
Это такие картины, как "Место преступления", "Мужчины в большом городе", "Влюбленная женщина", "Отель Желание", комедия "Иисус любит меня", "Идеальные женщины", "Добро пожаловать к Хартманнам". Что касается идеальной женщины – это определение хорошо подходит и к самой Палине.
Палина популярна в Германии. В ее Instafram 840 тысяч подписчиков. Может быть, красотка скоро станет звездой и в России.
Heute ist unser Tag Girls! Und damit meine ich auch die Allerkleinsten, die ganz frisch mit uns sind und die Allerältesten, die uns den Weg geebnet haben. Lasst uns gemeinsam das Beste daraus machen! Ich wünsche uns allen, dass unsere Seelen bis zum Rand voll mit Glück, Wärme und Liebe sind! Ich umarme euch ������ Я поздравляю всех женщин, девушек и девчонок с прекрасным праздником! Пусть наши сердца будут полны любовью ������ happy international women's day ����������☀️������������☯️������ #8марта #internationalwomensday #mypussymychoice #spreadlove #1❤
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