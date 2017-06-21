Сексуальная телеведущая из Германии поразила россиян

В Москву для освещения Кубка Конфедераций германский телеканал ARD направил журналистку русского происхождения. Телеведущая, актриса, модель и DJ Палина Рожински очень популярна дома.

Родившаяся в 1985 году в Ленинграде Палина свою карьеру начала в 2009 году. По 2011 год она вела MTV Home на MTV Germany. Начиная с 2011 года Палина Рожински – обворожительная ведущая музыкальных программ на VIVA Germany. С 2012 года сексапильная немка русского происхождения является моделью Otto GmbH и Adidas.

enter; width:100%;"> I'm blue da ba dee da ba di #privetARD #confedcup #stpetersburg Публикация от Palina Rojinski (@palinski) Июн 15 2017 в 5:49 PDT

III looooove Rooock 'n Rooll Danke für diesen wunderbaren ersten Abend #rockamring2017 Am Dienstag kommt das lustigste #invinoveritas eeevaaa! Versprochen! @circushalligalli @rockamringofficial mehr in meiner Stooooryyyyy Публикация от Palina Rojinski (@palinski) Июн 2 2017 в 8:31 PDT

Работать с камерой Палине не привыкать. В ее послужном списке 12 фильмов, в которых она задействована как актриса.

Nicht weggucken du sollst #lilyoda #maythe4thbewithyou @thefrenchies Публикация от Palina Rojinski (@palinski) Май 4 2017 в 3:40 PDT

Booooah ihr seid einfach die besten, tollsten, krassesten und liebsten Zuschauer der Welt! #willkommenbeidenhartmanns dankt für die #Lola für den besucherstärksten Film! ����❤️����❤️���� @filmpreis Публикация от Palina Rojinski (@palinski) Апр 29 2017 в 4:41 PDT

Это такие картины, как "Место преступления", "Мужчины в большом городе", "Влюбленная женщина", "Отель Желание", комедия "Иисус любит меня", "Идеальные женщины", "Добро пожаловать к Хартманнам". Что касается идеальной женщины – это определение хорошо подходит и к самой Палине.

#couchpotato �� by @felixkrueger Публикация от Palina Rojinski (@palinski) Мар 19 2017 в 11:49 PDT

Versace, Versace, Medusa head on me like I'm 'luminati @versace_official Публикация от Palina Rojinski (@palinski) Мар 11 2017 в 2:45 PST

Палина популярна в Германии. В ее Instafram 840 тысяч подписчиков. Может быть, красотка скоро станет звездой и в России.