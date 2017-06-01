Египетские фараоны оказались грузинами

Ученые смогли расшифровать геном почти сотни египетских мумий. Оказалось, что древние египтяне вовсе не были африканцами, а половина европейцев – родственники Тутанхамона.

Исследование провели в институте Макса Планка, университете Тюбингена и в генеалогическом центре iGENEA. Экспертам удалось расшифровать геном египетских мумий, возраст которых от 1 500 до 3 500 лет. Оказалось, что среди древних египтян нет африканцев, зато есть генетические родственники турков, южноевропейцев, евреев, сирийцев, ливанцев, грузин и абхазцев, сообщает сайт германского института Макса Планка.

Ученые из iGENEA зашли в своих выводах еще дальше. Сравнив наследственный материал мальчика-фараона Тутанхамона и современных европейцев, специалисты сделали сенсационное заключение: половина жителей Старого Света генетически близки фараону. В Великобритании, Испании и Франции его родственников еще больше: до 70%. Гаплогруппа под названием R1b1a2, обнаруженная в генетическом материале фараона, весьма распространена среди европейцев, но практически не встречается у современных египтян.

"Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон – генетический европеец?" – с удивлением констатировал директор центра iGENEA Роман Шольц.



По его мнению, общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9 500 лет назад.

"Около семи тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны", – утверждает Шольц.