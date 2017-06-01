Египетские фараоны оказались грузинами
Исследование провели в институте Макса Планка, университете Тюбингена и в генеалогическом центре iGENEA. Экспертам удалось расшифровать геном египетских мумий, возраст которых от 1 500 до 3 500 лет. Оказалось, что среди древних египтян нет африканцев, зато есть генетические родственники турков, южноевропейцев, евреев, сирийцев, ливанцев, грузин и абхазцев, сообщает сайт германского института Макса Планка.
Ученые из iGENEA зашли в своих выводах еще дальше. Сравнив наследственный материал мальчика-фараона Тутанхамона и современных европейцев, специалисты сделали сенсационное заключение: половина жителей Старого Света генетически близки фараону. В Великобритании, Испании и Франции его родственников еще больше: до 70%. Гаплогруппа под названием R1b1a2, обнаруженная в генетическом материале фараона, весьма распространена среди европейцев, но практически не встречается у современных египтян.
"Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон – генетический европеец?" – с удивлением констатировал
директор центра iGENEA
Роман Шольц.
По его мнению, общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9 500 лет назад.
"Около семи тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны", – утверждает Шольц.
Следственный комитет решает вопрос о возбуждении нового уголовного дела
Оперная дива поделилась своими мыслями в эфире украинского ток-шоу
Dni.Ru узнали о важном событии в жизни знаменитого артиста
Соблазнительная мать четырех детей вновь оголилась