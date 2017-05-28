В Москве объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности. В столице 29 мая ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Желтый уровень опасности также был объявлен в 14 регионах России. Как писали Dni.Ru, жителей столицы через неделю ждет очередное сильное похолодание.