Москвичей напугали похолоданием на 10 градусов

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода на грядущей неделе. По его словам, начало июня в Москве выдастся достаточно холодным.

Синоптик предупреждает: погода в период с 29 мая по 4 июня будет крайне переменчивой. "Завтра (29 мая – Прим. ред.) Москва и область окажутся в теплом секторе циклона, и после холодного воскресенья будет тепло, но дождливо и облачно", – заявил он.

В начале рабочей недели в столицу придет потепление. Уже в понедельник, 29 мая, воздух может прогреться до +24 градусов, но после температура будет падать, передает "Интерфакс". К пятнице, 2 июня, столбик термометра в дневные часы не будет подниматься выше +13...+15 градусов.

Падение температуры сразу на 10 пунктов обусловлено приходом холодного воздуха. Такая погода сохранится до воскресенья, 4 июня.

По словам Вильфанда, затем первый месяц лета все-таки порадует москвичей теплом. Тем не менее, более точные прогнозы может будет давать только в начале июня.

Напомним, в 2017 году на территории Центральной части России май выдался аномально холодным. Москвичей последний месяц весны как минимум несколько раз "радовал" снегопадами, что стало неожиданностью для жителей города и гостей столицы. Температура вошла в норму только к концу месяца.