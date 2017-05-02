Косить от армии станет сложнее

В Государственную думу России внесен законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Документ внесли на рассмотрение сенаторы во главе с Виктором Озеровым.

Согласно нововведениям, при постановке на воинский учет граждан обяжут сообщать адрес электронной почты. Впоследствии на него будут отправляться повестки с электронной подписью военного комиссара или уполномоченного лица.

Если же молодой человек решить проигнорировать сообщение и не явится в военкомат после получения такой повестки без уважительных причин, его накажут по закону. "В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности", – сообщается на сайте Госдумы.

В документе отмечается, что в прошлом году в период проведения призывных кампаний военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на призывные пункты более 110 тысяч граждан. Это почти 36% от всех призывников. Отказ от получения повестки фиксируется работниками военкомата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями и другими ответственными лицами.

Кроме того, в законопроекте сказано, что для сокращения количества уклонистов предлагается также направлять молодым людям повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом повестки, направленные по почте, будут считаться врученными под расписку в день доставки.