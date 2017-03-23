В России хотят повысить призывной возраст

Члены комитета по обороне Госдумы предложили поднять верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет. В 2016 году военкоматы не смогли передать повестки с призывом более 90 тысячам призывников.

По словам главы комитета Владимира Шаманова, при том, что в российской армии и других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва, уклонистов все еще довольно много. Кроме того, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки.

Есть вопросы и к возрастным ограничениям для прохождения службы. "Ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать", – цитирует Шаманова "Интерфакс". Был предложен предельный возраст 30 лет.

По мнению парламентариев, в этом случае молодые люди будут не заинтересованы уклоняться. По словам главы комитета по обороне Госдумы, для "уточнения всех проблемных вопросов" будет создана рабочая группа.

Так, за время проведения призывных кампаний в 2016 году военкоматы не смогли передать повестки с призывом на военную службу более 90 тысяч призывников. Вместе с тем, в прошлом году по сравнению с 2015 годом число уклонистов сократилось на 20%.

Положительная динамика отмечается и по увеличению годности граждан к службе в армии по состоянию здоровья. По сравнению с 2012 годом число годных к военной службе выросло более чем на 8%.