Обидчивый политик-гей наказал тролля звонком бабушке

Американский политик-гей Брайан Симс нашел эффективный способ расправиться с интернет-троллями. Так, в ответ на оскорбления одного из пользователей член палаты представителей США позвонил его бабушке и пожаловался.

Об инциденте стало известно благодаря посту, который написал Симс у себя в Facebook. Как выяснилось, один из интернет-пользователей по имени Дэвид зашел на страницу к политику и принялся оскорблять его за нетрадиционную сексуальную ориентацию, сообщает Lenta.ru.

Вероятно, слова подписчика сильно задели Симса и он решил проучить обидчика. Политик зашел на страницу тролля и, обнаружив там телефон его бабушки, позвонил ей и нажаловался на поведение внука.

После этого Симс написал на своей странице о том, что бабушка Дэвида была крайне огорчена его поведением. "Дорогие невежды, ничего хорошего не выйдет, если публиковать номер своей бабушки и оставлять оскорбительные комментарии с одной и той же страницы. Брайан", – резюмировал политик, обращаясь к хейтерам.

Стоит отметить, что многие пользователи восхитились поступком Симса. Многие из них отметили, что это лучший способ справиться с троллингом.

Отметим, что на сегодняшний день в западном мире достаточно толерантно относятся к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Так, в феврале этого года бывший министр обороны Финляндии Стефан Валлин, занимавший и другие высокие посты в стране, принял участие в гей-фотосессии, призванной поднять престиж кинофильма "Том из Финляндии". Политик заявил, что согласился на предложение без колебаний.