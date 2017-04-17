Российский скрипач шокировал каминг-аутом в Facebook
По словам музыканта, он вырос в семье служителей пятидесятнической церкви. Его отец и мать считали нетрадиционную сексуальную ориентацию смертным грехом, и на протяжении долгих лет он боялся им рассказать о своей особенности. "Долгое время я думал, что моя гомосексуальность – проклятье. Но я понял, что все это является самым большим благословением, которое я когда-нибудь получал", – заявил он.
Артем Колесов подчеркнул, что после признания мать попросила его больше никому не говорить о том, что он гей. "Я знал, почему она меня попросила об этом. По той же причине, что и старший брат. Им просто стыдно", – рассказал он. По его словам, семья скрипача гордится им как музыкантом и хочет, чтобы "другой части его личности не существовало".
Музыкант отметил, что рассказал о своей сексуальной ориентации, так как многие подростки не могут открыто заявить об этом. По словам скрипача, он будет говорить о том, что он гей, до тех пор, пока представители ЛГБТ-сообщества не перестанут бояться за свою жизнь.
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