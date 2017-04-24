Московские улицы получат "водные" имена

Восемь улиц в Москве получат новые названия, которые связаны с водой или корабельным делом, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Так, безымянный проезд в районе Нагатинский Затон на юге Москвы станет Корабельной улицей. Еще семь улиц с "водными" названиями появятся в Новой Москве. В дачном партнерстве "Александровы пруды" вблизи деревни Троицкое откроют Капитанскую, 1-ю и 4-ю Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок. Также там будет улица Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные улицы. Все топонимы были одобрены Московской городской межведомственной комиссией по наименованиям под председательством заместителя столичного градоначальника Леонида Печатникова