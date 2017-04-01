Самый короткий рейс в мире решили закрыть

Австрийская компания решила отказаться от самого короткого рейса в мире – полет из Санкт-Галлен-Альтенрайна (Швейцария) до Фридрихсхафен (Германия) занимал всего восемь минут. В последний раз самолет по этому маршруту вылетит 14 апреля.
В авиакомпании закрытие направления объяснили невозможностью выйти на планируемый пассажирооборот, передает Aerotelegraph. Первый рейс по этому маршруту был запущен 2 ноября 2016 года.
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